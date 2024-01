"Por ahora no es obligatorio el uso de mascarilla, no creo que se vaya a pedir, sin embargo, el Ministerio de Salud se mantendrá vigilante. Creo que no hay ningún riesgo de establecer alguna medida de restricción en estos momentos", indicó Sucre. "Por ahora no es obligatorio el uso de mascarilla, no creo que se vaya a pedir, sin embargo, el Ministerio de Salud se mantendrá vigilante. Creo que no hay ningún riesgo de establecer alguna medida de restricción en estos momentos", indicó Sucre.

En cuanto al aumento de casos de Covid-19, el Ministro Sucre informó que el último informe del Departamento de Epidemiología reporta un aumento de más de 2 mil casos positivos, los cuales se están comportando como resfriados comunes, típicos de la temporada. Actualmente, hay 52 personas hospitalizadas en sala regular, 5 en cuidados intensivos y 9 fallecidos.

Sucre destacó que la gran mayoría de las personas fallecidas por Covid-19 no tenían el esquema de vacunación completo y tenían enfermedades crónicas.

covid.jpg MINSA afirma que aumento de casos de COVID-19 "no afectará las actividades comunes"

Centros de hisopado del MINSA

En los centros de salud del MINSA se realizan hisopados desde las 7:00 a.m., se colocan vacunas contra el Covid-19 y se ofrece el medicamento antiviral Paxlovid.

El funcionario recordó que Panamá está a la espera de la llegada de la nueva vacuna de la empresa farmacéutica Pfizer. Se espera la llegada de 150 mil dosis, pero la cantidad exacta del primer envío se determinará con la empresa farmacéutica, y vendrá acompañada de una campaña agresiva en los medios locales.