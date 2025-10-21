MINSA decomisa más de 20 mil cigarrillos en operativo sanitario en Veracruz

Personal del Ministerio de Salud (MINSA) llevó a cabo un operativo sanitario en Veracruz, durante el cual se decomisaron más de 20 mil cigarrillos. La acción forma parte de los controles que realiza la entidad para garantizar el cumplimiento de la Ley 13 de Tabaco, que regula la venta y comercialización de productos de tabaco en el país.

MINSA decomisa más de 20 mil cigarrillos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980635795917795688&partner=&hide_thread=false Personal del @MINSAPma decomisó más de 20 mil cigarrillos mediante un operativo sanitario desarrollado en Veracruz.



La entidad reitera el llamado a los comercios a cumplir la Ley 13 de Tabaco para evitar sanciones económicas. pic.twitter.com/VUFKXam7Pg — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2025

El MINSA reiteró el llamado a los comercios para que cumplan con la normativa vigente, advirtiendo que quienes incumplan podrían enfrentar sanciones económicas y la confiscación de productos.

Estas acciones buscan proteger la salud pública y evitar la comercialización ilegal de tabaco, especialmente en comercios que no cumplen con los lineamientos establecidos por la ley.