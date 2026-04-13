El Ministerio de Salud (MINSA) realizó este lunes la evacuación preventiva de los edificios 261 y 265 como medida de seguridad tras reportes de una situación inusual en las instalaciones. Tras la inspección, las autoridades confirmaron que el área es segura y no representa peligro para el personal ni para el público.
Panamá Nacionales - 13 de abril de 2026 - 15:21
MINSA evacúa edificios en Ancón: descartan fuga de gas tras inspección
Debido a que los edificios superan los 100 años de antigüedad, el MINSA confirmó que ya se solicitaron las partidas para un mantenimiento integral.
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Puntos clave del operativo:
- Inspección técnica: El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá utilizó equipos especializados para detectar posibles fugas de gas, arrojando resultados negativos.
- Sin afectación a pacientes: El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, aclaró que en estas estructuras funcionan únicamente oficinas administrativas, por lo que la atención médica no se vio comprometida.
- Causa en investigación: Aunque se descartó la presencia de gas, se mantiene la investigación sobre el origen de un olor extraño reportado en la zona.
- Mantenimiento: Debido a que los edificios superan los 100 años de antigüedad, el titular de salud confirmó que ya se solicitaron las partidas para un mantenimiento integral.
Karen Holder, directora de la Oficina de Gestión de Riesgos, reiteró que la evacuación se ejecutó siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de los presentes.
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