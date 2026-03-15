MINSA realiza jornada para sacar carné blanco y verde en Cerro Batea

El Ministerio de Salud ( MINSA ) desarrolló este domingo una jornada de carnetización blanco y verde dirigida a manipuladores de alimentos en el sector de Cerro Batea.

Durante la actividad, más de 300 personas acudieron para realizar el trámite y recibir diversos servicios de salud necesarios para la obtención de estos documentos sanitarios.

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Servicios médicos brindados por MINSA durante la jornada

La jornada incluyó diferentes atenciones médicas y servicios orientados a garantizar que los trabajadores del sector alimentario cumplan con los requisitos sanitarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033276927533060214?s=20&partner=&hide_thread=false Este domingo el @MINSAPma desarrolló una jornada de carnetización blanco y verde dirigida a manipuladores de alimentos en Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito.



Más de 300 personas asistieron y recibieron atención médica, odontología, registro médico, vacunación,… pic.twitter.com/MaqwfkI5Mn — Telemetro Reporta (@TReporta) March 15, 2026

Entre los servicios ofrecidos estuvieron:

atención médica general

odontología

registro médico

vacunación

laboratorio

orientación sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos

información sobre normas sanitarias

Buscan reforzar la seguridad alimentaria

De acuerdo con Algis Torres, estas jornadas tienen como objetivo fortalecer las medidas de higiene y seguridad alimentaria en los establecimientos del distrito.

“La jornada tiene como objetivo fortalecer las medidas de higiene y seguridad alimentaria en los establecimientos del distrito… es importante contar con la documentación requerida para garantizar un servicio seguro y de calidad a la población”, explicó el funcionario. “La jornada tiene como objetivo fortalecer las medidas de higiene y seguridad alimentaria en los establecimientos del distrito… es importante contar con la documentación requerida para garantizar un servicio seguro y de calidad a la población”, explicó el funcionario.

Jornadas continuarán en otros corregimientos

El director regional de salud también adelantó que estas jornadas de carnetización continuarán desarrollándose en otros corregimientos del distrito de San Miguelito, con el fin de facilitar que más manipuladores de alimentos obtengan sus carnés sanitarios.