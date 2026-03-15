MINSA realiza jornada para sacar carné blanco y verde en Cerro Batea

El Ministerio de Salud (MINSA) desarrolló este domingo una jornada de carnetización blanco y verde dirigida a manipuladores de alimentos en el sector de Cerro Batea.
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Servicios médicos brindados por MINSA durante la jornada
La jornada incluyó diferentes atenciones médicas y servicios orientados a garantizar que los trabajadores del sector alimentario cumplan con los requisitos sanitarios.
Entre los servicios ofrecidos estuvieron:
- atención médica general
- odontología
- registro médico
- vacunación
- laboratorio
- orientación sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos
- información sobre normas sanitarias
Buscan reforzar la seguridad alimentaria
De acuerdo con Algis Torres, estas jornadas tienen como objetivo fortalecer las medidas de higiene y seguridad alimentaria en los establecimientos del distrito.
Jornadas continuarán en otros corregimientos
El director regional de salud también adelantó que estas jornadas de carnetización continuarán desarrollándose en otros corregimientos del distrito de San Miguelito, con el fin de facilitar que más manipuladores de alimentos obtengan sus carnés sanitarios.