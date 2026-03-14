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Minsa realiza feria de carnet blanco y verde para manipuladores de alimentos

Cientos de personas madrugaron para participar de una jornada de entrega de carnet blanco y verde para manipuladores de alimentos organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), destinada a trabajadores de supermercados, restaurantes, vendedores ambulantes y para operadores de salas de belleza, clínicas, estéticas y spa. Advirtieron que existen personas inescrupulosas falsificando estos documentos.