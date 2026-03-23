Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 09:39

Minseg publica lista de exfuncionarios y jubilados con cheques pendientes de retiro

Minseg publica lista de exfuncionarios y jubilados que no han retirado cheques de prima de antigüedad. Consulta cómo hacerlo.

Minseg publica lista de exfuncionarios y jubilados

Minseg publica lista de exfuncionarios y jubilados

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) dio a conocer el listado de exservidores públicos y jubilados que aún no han retirado sus cheques correspondientes al pago de la prima de antigüedad. La entidad detalló que la medida incluye tanto al personal de la sede central como a aquellos adscritos a la Policía Nacional.

Minseg: exfuncionarios deben retirar cheques pendientes: ¿Quiénes deben verificar?

El llamado está dirigido a:

  • Exfuncionarios del Minseg
  • Jubilados vinculados a la institución
  • Personal que laboró en dependencias de la Policía Nacional
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¿Cómo obtener información?

Las personas incluidas en el listado pueden comunicarse directamente al número:

  • 516-2864

para recibir orientación sobre el proceso de retiro de los cheques. El Minseg exhorta a los beneficiarios a verificar si forman parte del listado y retirar sus pagos pendientes a la brevedad, para evitar retrasos adicionales.

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