MITRADEL y la CCIAP anuncian nuevas vacantes de empleos disponibles en Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) informó sobre nuevas vacantes disponibles en su bolsa electrónica Empleos Panamá, una plataforma que conecta a buscadores de empleo con empresas de distintos sectores productivos. El anuncio fue realizado por el jefe de Intermediación Laboral, Emanuel Gómez, quien detalló los perfiles más solicitados actualmente.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) dieron a conocer nuevas vacantes laborales disponibles esta semana, dirigidas a distintos perfiles profesionales y técnicos. Las oportunidades pueden ser consultadas en Empleos Panamá y Panacamara.com.

Vacantes disponibles a través del MITRADEL

El jefe de Intermediación Laboral del MITRADEL, Emanuel Gómez, informó que actualmente se mantienen activas más de 15 oportunidades de empleo en la bolsa electrónica de la entidad. Entre las vacantes disponibles se encuentran:

Electromecánico , para diagnóstico y mantenimiento de equipos

, para diagnóstico y mantenimiento de equipos Supervisor de mecánica, con conocimientos en equipos diésel y automotriz

con conocimientos en equipos diésel y automotriz Vendedor , con bachiller y experiencia en productos por catálogo

, con bachiller y experiencia en productos por catálogo Conductor, con licencia tipo H y experiencia en distribución

Las personas interesadas deben ingresar a www.empleospanama.gob.pa para postularse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013974826755481774?s=20&partner=&hide_thread=false El jefe de Intermediación Laboral del @MitradelPma, Emanuel Gómez, da a conocer las vacantes que se encuentran disponibles en la bolsa electrónica de la entidad. pic.twitter.com/qdJIcijoXE — Telemetro Reporta (@TReporta) January 21, 2026

Vacantes anunciadas por la CCIAP

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), a través de su directora de Mercadeo y Comunicaciones, María Eugenia Grimaldo Araúz, informó que también mantienen vacantes disponibles esta semana en su portal www.panacamara.com, entre ellas:

Analista contable bilingüe , con mínimo tres años de experiencia

, con mínimo tres años de experiencia Gerente de proyecto bilingüe , bajo contrato de servicios profesionales y modalidad remota

, bajo contrato de servicios profesionales y modalidad remota Analista de cumplimiento regulatorio y legal , con licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas

, con licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas Handyman eléctrico, con manejo de máquinas de soldar

Otras vacantes profesionales disponibles según actualización semanal.

Las autoridades reiteraron el llamado a revisar con frecuencia ambas plataformas oficiales, ya que las oportunidades se actualizan constantemente.