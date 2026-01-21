DP World evalúa abrir operaciones en Panamá como hub logístico

La multinacional DP World, líder mundial en el sector marítimo y en soluciones integrales para la cadena de suministro, evalúa establecer operaciones en Panamá , al considerar al país como un punto estratégico para el comercio marítimo internacional.

El interés fue manifestado durante una reunión sostenida este miércoles, en el marco del Foro Económico Mundial, entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el sultán Ahmed bin Sulayem, presidente de DP World.

Contenido relacionado: Ministro Orillac recibe a estudiantes del Tecnológico de Monterrey en Panamá

Durante el encuentro, Sulayem destacó la posición privilegiada de Panamá en el comercio global, impulsada por el Canal de Panamá y su papel clave en la conectividad marítima entre océanos.

Evaluación de operaciones en ambos extremos del Canal de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013974333283062023?s=20&partner=&hide_thread=false El sultán Ahmed bin Sulayem, presidente de la multinacional DP World, le expresó al presidente de la República, @joseraulmulino, su interés de abrir operaciones en Panamá como punto clave para sus negocios.



“Sulayem manifestó el gran interés del grupo en establecerse en Panamá,… pic.twitter.com/1FQGyH9wha — Telemetro Reporta (@TReporta) January 21, 2026

El presidente de DP World indicó que, en una fase inicial, la compañía explora oportunidades para operar en ambos extremos de la vía interoceánica, como parte de su estrategia de expansión regional.

Entre los puntos que están siendo evaluados figura la Zona Libre de Colón, uno de los principales centros logísticos y comerciales del hemisferio, por su cercanía al Canal y su infraestructura para el manejo de carga.

Gobierno respalda inversiones estratégicas

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino reiteró que su administración mantiene una política abierta al apoyo de inversiones extranjeras, especialmente aquellas que fortalezcan la plataforma logística y portuaria del país.

El mandatario también informó a los representantes de DP World que existen otras áreas de alto potencial, como la zona especial de Panamá-Pacífico, que ofrece ventajas competitivas para empresas del sector logístico, industrial y de servicios.

image

Además, Mulino destacó los proyectos estratégicos que desarrolla la Autoridad del Canal de Panamá, entre ellos la planificación de dos nuevos megapuertos, los cuales refuerzan la visión del país como un hub logístico de clase mundial.

El posible establecimiento de DP World en Panamá representaría un impulso significativo para la generación de empleo, atracción de inversión extranjera y consolidación del país como centro neurálgico del comercio marítimo internacional.