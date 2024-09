Molineros de arroz entregarán 15,500 quintales de arroz tras advertencia de importación

Nilo Murillo, director del IMA, advirtió sobre la posibilidad de importar arroz si no se cumplen las entregas programadas. “El 22 de agosto hicimos una convocatoria nacional tras constatar que nuestras galeras estaban sin arroz, lo que causó la falta del producto en varios lugares. Hemos ido organizando la logística, pero mi preocupación sigue siendo tanto los productores como los consumidores”, señaló Murillo.

Panamá ha programado la importación de arroz desde Arkansas, Estados Unidos

El director del @IMA_Pma, Nilo Murillo, dio a conocer que Panamá ha programado importar arroz de Arkansas, Estados Unidos.

"Hemos programado que el arroz pueda llegar lo más antes posible, es un arroz de Arkansas. Si no me explican hoy en la mañana que tienen la cantidad de… pic.twitter.com/CtbDVg0dwq — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2024

Durante una entrevista en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, Murillo también confirmó que Panamá ha programado la importación de arroz desde Arkansas, Estados Unidos, como medida preventiva. "Si no me explican que tienen la cantidad de arroz necesaria, como dijo el Presidente: si no hay arroz, hay que traerlo", afirmó Murillo, quien subrayó que no se puede permitir un desabastecimiento entre el 25 de septiembre y el 20 de octubre.

Por otro lado, Murillo reconoció que algunos molinos no podrán cumplir con el total de la entrega, debido a retrasos en los refrendos de contratos. Sin embargo, aseguró que los trámites administrativos relacionados con los pagos están en curso.

La situación refleja el delicado equilibrio entre la producción nacional y la necesidad de importaciones para evitar escasez en el mercado local, en medio de los compromisos pendientes con los molineros y la presión por mantener el suministro.