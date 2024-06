Moradores de Bocas del Toro exigen soluciones a apagones y altas tarifas eléctricas

Te podría interesar: ENSA anuncia interrupciones eléctricas programadas para esta semana

Quejas y Declaraciones de los Residentes de Bocas del Toro

Los moradores han manifestado su enojo y descontento ante la falta de soluciones efectivas. Roberto López, un residente de la zona, expresó: "Estamos cansados de que nadie tome cartas en el asunto. Las facturas de electricidad siguen subiendo y, a pesar de las quejas, no hay respuestas. Si no pagamos la luz, nos la cortan. Ya basta, la próxima semana cerraremos Naturgy". Aunque no especificó una fecha exacta, López aseguró que las protestas serán inevitables.

Además, los jubilados de la provincia enfrentan dificultades adicionales. Según López, "Los jubilados ya no pueden comer debido a los altos costos de la energía y los alimentos. No hay medicamentos en la Caja de Seguro Social, y esto está empeorando la situación".

Ante esta situación crítica, varios grupos organizados están planificando manifestaciones. A pesar de las reuniones sostenidas y las quejas presentadas a la empresa de distribución eléctrica y a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), no se han recibido mejoras ni respuestas concretas. Este problema no solo afecta a Bocas del Toro, sino que también se está viviendo a nivel nacional.

La comunidad exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades y la empresa de distribución eléctrica para solucionar estos problemas que están afectando gravemente su calidad de vida.