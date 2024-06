Mulino adelanta su discurso de toma de posesión: 'Las cosas están mal, pero vamos bien'

En una entrevista en 'Debate Abierto', Mulino aborda crisis migratoria y austeridad fiscal

En el programa, Mulino discutió diversos temas cruciales, incluyendo la crisis migratoria, la situación judicial de Ricardo Martinelli, y su enfoque en la austeridad fiscal para estabilizar la economía del Estado. Subrayó la necesidad de trabajar con el presupuesto disponible, prometiendo un esfuerzo por aumentar las recaudaciones y reducir gastos superfluos.

"El Estado actual no trae chenchen, así que hay que cambiar para que venga el chenchen. El primer tema que abordaré con seguridad es la Caja de seguro Social (CSS), no quiero que sea traumático, se está trabajando una propuesta que se hará pública", expresa José Rúal Mulino. "El Estado actual no trae chenchen, así que hay que cambiar para que venga el chenchen. El primer tema que abordaré con seguridad es la Caja de seguro Social (CSS), no quiero que sea traumático, se está trabajando una propuesta que se hará pública", expresa José Rúal Mulino.

"Vivimos de deudas, vivimos de préstamos", afirmó el presidente electo José Mulino. Tengo plena confianza en el ministro Felipe Chapman, lo que diga que se hace, se hará, y lo que diga que no se hace no se hará.

Noticia relacionada: Toma de posesión: 7 cosas que debes saber como panameño este 1 de julio

Además, el presidente electo destacó su compromiso con la digitalización del gobierno y la eliminación del derroche, enfocando los recursos en programas sociales y creación de empleo. Expresó su intención de fortalecer la colaboración internacional para abordar desafíos como el migratorio y la cooperación con Estados Unidos.

Mulino también mencionó sus próximos pasos, incluyendo reuniones bilaterales y consultas con actores clave como sindicatos y el sector privado, subrayando la importancia de una respuesta colectiva y participativa en los asuntos que afectan al país.