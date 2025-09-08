Museo del Canal celebra 28 años como epicentro de memoria, innovación e inclusión

Este 9 de septiembre, el Museo del Canal conmemora 28 años de historia y lo celebrará con una jornada especial de puertas abiertas, ofreciendo entrada gratuita a todo el público en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Desde su fundación en 1997, en el corazón del Casco Antiguo, el Museo del Canal se ha consolidado como una de las instituciones culturales más emblemáticas de Panamá. En los últimos cinco años, bajo el liderazgo de Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe, la institución ha experimentado una renovación integral que ha permitido atraer cerca de un millón de visitantes, incluso en medio de desafíos globales como la pandemia.

museo del canal El Museo del Canal ha modernizado sus salas y narrativas para dar voz a comunidades históricamente invisibilizadas. Cortesía

El museo ha modernizado sus salas y narrativas para dar voz a comunidades históricamente invisibilizadas, incluyendo afrodescendientes, pueblos originarios, mujeres y víctimas de la dictadura e invasión de 1989. También ha incorporado espacios interactivos, centros de consulta, programas educativos y actividades abiertas a toda la comunidad, posicionándose como un laboratorio cultural y de participación ciudadana.

Además de sus exposiciones permanentes y temporales, el Museo del Canal se ha consolidado como epicentro cultural con una variada programación: conferencias académicas, residencias artísticas, proyecciones de cine nacional, actividades científicas y encuentros con comunidades. Su experiencia innovadora ha trascendido fronteras, siendo presentada en foros internacionales como la Asociación de Museos del Caribe, la American Alliance of Museums y la Sorbona de París.

museo del canal - aniversario El Museo del Canal se ha consolidado como epicentro cultural con una variada programación. Cortesía

“Estos 28 años son un reflejo del compromiso de un equipo diverso y apasionado que trabaja para que el Museo del Canal siga siendo un espacio vivo, inclusivo y conectado con la sociedad panameña y el mundo”, destacó González. Con esta jornada de puertas abiertas, el Museo del Canal invita a toda la ciudadanía y visitantes internacionales a celebrar juntos su aniversario, reafirmando su misión de custodiar el pasado, inspirar el presente y construir, con y para todos, el futuro de Panamá.