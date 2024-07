Niño de 5 años fallece por picadura de escorpión en Chilibre

Torres explicó que el horario de atención del centro es de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a viernes, y de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. los sábados. Los domingos, el centro permanece cerrado. La aclaración se realizó en respuesta a la preocupación de la familia y al luto por la pérdida del menor, quien no pudo recibir atención médica oportuna debido al cierre del centro.

¿Por qué el Centro de Salud no atiende los domingos?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1816446242274066826&partner=&hide_thread=false El doctor Algis Torres, director regional de Salud de Panamá Norte, aclaró que el horario de atención del centro de salud de Chilibre es de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a viernes; de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. los sábados y los domingos se encuentra cerrado.



Torres dijo que por… pic.twitter.com/9qW4aC5bWb — Telemetro Reporta (@TReporta) July 25, 2024

El Dr. Torres atribuyó la falta de atención los domingos a limitaciones de presupuesto y personal, señalando que estos factores afectan la capacidad de operación del centro en ese día. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de ampliar los horarios de atención en centros de salud para emergencias, especialmente en áreas donde la atención médica oportuna puede ser crucial para salvar vidas.

Este trágico evento ha puesto en relieve la importancia de revisar y posiblemente ajustar los horarios y recursos de los centros de salud para asegurar que puedan ofrecer una respuesta adecuada en situaciones de emergencia.