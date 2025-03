"No se permitirán cierres de calles", advierte el director de la Policía Nacional

Cierres de calles en protesta por la Ley de la CSS

"No se va a permitir cierres de calles ni una escalada de violencia como lo que sucedió en el Hospital del Niño con un denominado volanteo como mencionan", advirtió el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, ante los llamados a protesta de esta semana. — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2025

Fernández hizo mención a los recientes incidentes en el Hospital del Niño, donde se realizó un volanteo, y enfatizó que las autoridades garantizarán el orden público.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, cuestionó los motivos del paro de 24 horas convocado por grupos magisteriales tras la aprobación del proyecto de reformas a la CSS. “Primero decían que se subía la edad de jubilación, no se subió; luego, que habría privatización, no hubo; que afectaba el PRAA, no lo afectó; después, que la jubilación era de hambre y no cambia nada. Nuestro deber es defender la educación”, señaló.