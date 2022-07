Nueva alianza de productores, agroindustriales y de organizaciones afines pide ser incluidos en diálogo

Estos gremios expresan además que señalan que aprecian con profunda preocupación el diálogo entre organizaciones que según ellos: "No representan a toda la sociedad, dando la impresión de que se trata de un monólogo con agendas ideológicas que no buscan la solución de los problemas reales de la población, si no imponernos a todos sus ideas, sin tomarnos en cuenta".

Es por ello que proponen ampliar la participación en la mesa para que exista un verdadero diálogo nacional.

"Los problemas del país no pueden ser resueltos por dos o tres grupos, sin contemplar la contribución de todos los sectores con derecho a aportar. El país “No Resiste” un día más en esta incertidumbre. Debemos lograr consensos que nos devuelvan la paz y la tranquilidad nacional. ¡Por un Panamá Libre, Pacífico y Próspero!", añade la nota.

Entre las asociaciones y gremios que conforman la gran alianzan están:

Asociación China de Panamá

Asociación China de Panamá Oeste

Asociación de Centros Educativos Unidos de Panamá (Aceupa)

Asociación de Colegios Particulares de Panamá Norte (Acopan)

Asociación de Comunidades Productoras de Tierras Altas

Asociación de Ebanistas de Azuero

Asociación de Padres de Familia Colegio Rodolfo Chiari

Asociación de Pescadores de Azuero

Asociación De Porcicultores Unidos de Panamá (Apup)

Asociación De Productores de Ganado Lechero

Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip)

Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecamaras)

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Aguadulce

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Barú

Cámara de Comercio, Agropecuaria e Industrial de Bocas del Toro

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Boquete

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Bugaba

Cámara de Comercio, Agropecuaria e Industrial de Colón

Cámara de Comercio, Industrias y Agropecuaria de Chepo

Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chitré

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de La Chorrera

Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Darién

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Las Tablas

Cámara de Turismo, Comercio e Industrias de Tierras Altas

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Paso Canoas

Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Ganadería de Veraguas

En estos momentos la mesa de diálogo donde la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza de los Pueblos Originarios y la Asociación Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) presentaron 8 puntos al Gobierno Nacional a resolver en los que se aborda el abaratamiento de la canasta básica, los medicamentos, el combustible, el gasto público y más presupuesto para la educación, entre otros temas.