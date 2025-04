Nuevo estudio revela la diversidad y la vulnerabilidad de tiburones, rayas y quimeras en Panamá.

tiburon-smithsonian.jpg Tiburón de arrecife del Caribe. Christopher Avalos-Castillo

El estudio, publicado recientemente en la revista Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, revela que hasta la fecha se han registrado 112 especies de peces cartilaginosos en Panamá, lo que representa un 8.85% de todas las especies de este grupo a nivel mundial.

Además, según el estudio, se han reportado 56 especies de tiburones en Panamá, pertenecientes a 26 géneros y 16 familias, lo que representa el 10.26% de las especies de tiburones conocidas a nivel mundial. En cuanto a las rayas, se identificaron 50 especies, agrupadas en 26 géneros y 17 familias, lo que equivale al 7.50% de las especies globales. El estudio también documentó 6 especies de quimeras, distribuidas en 3 géneros y 2 familias, lo que constituye un 11.32% de las especies de quimeras del planeta.

Más del 47% de las especies de peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras) en aguas panameñas están amenazadas de extinción, según la primera revisión exhaustiva sobre este grupo de peces en Panamá.

El estudio resalta además la presencia de especies endémicas, es decir, que solo se encuentran en aguas panameñas. Entre ellas se incluyen el tiburón fantasma de Panamá (Apristurus stenseni) y la raya redonda reticulada (Urotrygon reticulata), ambas del Pacífico de Panamá, así como el tiburón ángel de cresta pequeña (Squatina mapama), reportado para el Caribe panameño.

mantaraya-smithsonian.jpg Jorge Morales midiendo un espécimen de manta pigmea. Alexandra Morales

No obstante, los resultados también revelan una realidad preocupante: el 47.3% de estas especies están en peligro de extinción. La situación es especialmente crítica para los tiburones, con 30 de 56 especies (53.6%) bajo amenaza, seguidos por las rayas (23 de 50 especies; 46%). Aunque las quimeras actualmente no están clasificadas como especies amenazadas en el país, su escaso conocimiento científico sugiere la necesidad urgente de más estudios.

Ángel Vega, investigador del Centro de Capacitación, Investigación y Monitoreo de la Biodiversidad del Centro Regional Universitario de Veraguas (CCIMBIO-CRUV), Universidad de Panamá, y coautor del estudio, destacó la importancia de contar con datos actualizados para una gestión efectiva de estas especies:

"Los tiburones y rayas están presentes en las pesquerías, ya sea de manera incidental o dirigida por lo que la actualización del estado del conocimiento sobre estas especies es fundamental para conocer dónde estamos y hacia dónde hay que dirigir las investigaciones o las medidas de manejo. Son especies vulnerables, depredadores topes que mantienen controladas las poblaciones de otras especies".

En esa misma línea, Héctor Guzmán, científico del STRI y también coautor del estudio, subrayó los desafíos que implica trabajar con información limitada, y la urgencia de cerrar esas brechas de conocimiento:

"Este estudio, como muchos otros, examina la información disponible, la cual es limitada. Sin embargo, logramos resumirla para resaltar e identificar vacíos urgentes de información que pueden ser útiles para los tomadores de decisiones. Determinar las causas de la extinción de especies sin datos confiables sobre capturas puede ser arriesgado, pero es fundamental para implementar las medidas de manejo urgentes que Panamá necesita".

tiburon2-smithsonian.jpg Tiburón puntiblanco de arrecife. CCIMBIO, Panamá

Además del diagnóstico sobre el estado de conservación de estas especies, el estudio examina las principales líneas de investigación desarrolladas en el país y revela vacíos de conocimiento que limitan una gestión efectiva. En este sentido, Peter Kyne, investigador del Research Institute for the Environment and Livelihoods, Charles Darwin University (Australia) y coautor del estudio, explicó:

"Identificamos vacíos de conocimiento significativos y destacamos áreas donde la investigación puede ampliar nuestra comprensión sobre los tiburones y rayas de Panamá. Todavía faltan datos básicos para muchas especies, desde aquellas que habitan en aguas profundas y rara vez se observan, hasta otras más comunes que están siendo fuertemente explotadas".

En esa misma línea, Morales-Saldaña, autor principal del estudio, enfatizó que avanzar hacia una conservación integral requiere una visión más amplia del conocimiento que actualmente se tiene:

"Por un lado, debemos entender mejor la ecología de tiburones y rayas en Panamá; por ejemplo, identificar áreas clave de cría, alimentación o migración de estas especies. Pero también es fundamental comprender los aspectos sociales y económicos asociados al manejo de las poblaciones de estos animales: cuál es su importancia para las comunidades costeras, como contribuyen en la seguridad alimentaria o qué rol juegan en actividades como el turismo. Solo integrando distintos enfoques podremos avanzar hacia una conservación verdaderamente efectiva".

Jorge Morales midiendo un espécimen de tiburón.jpg Jorge Morales midiendo un espécimen de tiburón. Celso Hernández

El estudio no solo identifica los desafíos, sino que también propone una hoja de ruta para la conservación de estas especies en el país. Según Morales-Saldaña, el estudio ofrece una serie de recomendaciones clave para mejorar su estado de conservación en Panamá. Estas incluyen: fortalecer la gestión pesquera mediante un monitoreo más riguroso de las capturas, impulsar la investigación biológica y ecológica, reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las regulaciones existentes, y promover la educación ambiental y la conciencia pública sobre la importancia de los tiburones y rayas en los ecosistemas marinos del país.

Este estudio representa un hito para la ciencia marina en Panamá, al consolidar el conocimiento existente y abrir nuevas rutas para la investigación y conservación de los peces cartilaginosos. El compromiso conjunto de científicos, autoridades, universidades, comunidades pesqueras, organizaciones no-gubernamentales y la sociedad en general será esencial para garantizar un futuro sostenible para los tiburones, rayas y quimeras en aguas panameñas.

El estudio también contó con la participación de Yolanis Robles y Luis A. Montes, del CCIMBIO-CRUV, Universidad de Panamá.

Morales-Saldaña, J., Guzmán, H., Vega, A., Robles, Y., Montes, L., & Kyne, P. (2025). A review of the status of sharks, rays and chimaeras of Panama to guide research and conservation. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 35(2), e70122. https://doi.org/10.1002/aqc.70122

