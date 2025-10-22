Operativo despeja puente peatonal de Pan de Azúcar en San Miguelito

Esta miércoles se llevó a cabo un operativo interinstitucional en el puente peatonal de Pan de Azúcar , en el distrito de San Miguelito, que había sido ocupado por personas en situación de calle. La intervención contó con la participación de personal de la Alcaldía de San Miguelito, el Servicio Nacional de Migración (SNM) y la Policía Nacional.

Detectan extranjeros en el puente peatonal de Pan de Azúcar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981016609352483156&partner=&hide_thread=false Esta mañana se llevó a cabo un operativo interinstitucional para despejar el puente peatonal de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito, que había sido ocupado por personas en situación de calle.



En el operativo participó personal de la Alcaldía de San Miguelito,… pic.twitter.com/YYQKVtLPhD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2025

Durante el operativo, se detectó la presencia de dos ciudadanos extranjeros que ingresaron de forma ilegal al país, por lo que el SNM indicó que se procederá a realizar el proceso administrativo correspondiente a este tipo de casos.

El operativo forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades locales y nacionales para garantizar el orden público y la seguridad de los peatones en zonas urbanas de alto tránsito.