Padre de Kai Liah detalla cómo se enteró de dónde se encontraba su hija

El próximo lunes se llevará a cabo una audiencia para determinar el régimen de la menor hasta el juicio que se celebrará en el Juzgado de Niñez de Costa Rica.

"Ya nosotros habíamos hecho todo lo necesario para adelantarnos a este momento, ya sea en Costa Rica, en México; nuestra búsqueda fue en cinco países. Tuvimos algunas falsas pistas que nos brindó la familia (...) Entendemos los procesos y seguiremos todo al pie de la letra en función de que podamos pronto repatriar a Kai Liah", mencionó el señor Jorge en entrevista con Telemetro Reporta.

Martínez agregó que recibió información de parte de una persona en desacuerdo con las acciones de la madre de Kai, quien envió fotografías de la niña. Las imágenes fueron enviadas a la Organización de Investigación Judicial de Costa Rica. Dos días después se comunicaron con él para confirmar la aparición de Kai Liah.

"La familia de ella (madre de Kai) en Costa Rica sabía donde estaba y la ha encubierto, y de hecho, han servido como testigo para falsos alegados que nosotros vamos a estar defendiéndonos".

En cuanto al apoyo de las autoridades panameñas, destacó que reconoce que la Alerta AMBER fue anunciada dos meses después de la desaparición de su hija. Además, mencionó la pérdida de las cámaras de videovigilancia instaladas en la frontera con Costa Rica y la autorización de salida de Kai de Panamá, a pesar de que aún estaba vigente un impedimento para que abandonara el país.

"Nosotros hemos tomado las acciones también porque no se respetó el debido proceso, lo que expuso la situación de la niña, ya yo no podía ser fiscalizador de que la niña efectivamente pernoctaba en la residencia de la madre", manifestó, al afirmar que las autoridades no confirmaron si Kai Liah permanecía en el lugar donde se encontraba la vivienda de su madre antes de reportarse su desaparición.

El padre de Liah viajará próximamente a Puerto Jiménez y a San José, Costa Rica, junto a su equipo de abogados para participar en los actos de audiencia.