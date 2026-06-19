Padres exigen más seguridad en el Colegio José Guardia Vega tras ataque a estudiante: ministra Molinar responde

La preocupación crece entre los padres de familia del Colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón, luego de que un estudiante resultara herido con un objeto punzocortante dentro de un salón de clases.

Tras el incidente, acudientes y miembros de la comunidad educativa exigieron a las autoridades reforzar las medidas de seguridad en el plantel y atender las situaciones de violencia que, según denuncian, han sido reportadas con anterioridad.

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Ministra Lucy Molinar visita el centro educativo

La ministra de Educación, Lucy Molinar, se trasladó al colegio para abordar la situación y reunirse con las autoridades educativas. Molinar señaló que el problema va más allá de un hecho aislado y aseguró que se trata de una situación compleja que requiere la participación de distintos sectores.

Otro estudiante fue herido con objeto punzocortante en el Colegio José Guardia Vega de la provincia de Colón. El ataque se registró dentro de un salón. La ministra de Educación, Lucy Molinar, llegó al centro educativo para abordar la situación. pic.twitter.com/d6OdwgdyTR — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

"El problema es mucho más profundo", manifestó la titular de Educación al referirse a los desafíos que enfrentan los centros escolares en materia de convivencia y seguridad.

Padres aseguran que existían advertencias previas

Algunos padres indicaron que anteriormente se había informado sobre posibles amenazas contra estudiantes, por lo que cuestionaron que no se hubieran adoptado medidas preventivas más contundentes.

"No se está haciendo nada, nadie dice nada", expresó uno de los acudientes durante las manifestaciones de preocupación registradas tras el incidente. "No se está haciendo nada, nadie dice nada", expresó uno de los acudientes durante las manifestaciones de preocupación registradas tras el incidente.

Tres estudiantes fueron conducidos por la DIJ

De acuerdo con los reportes preliminares, unidades de la Dirección de Investigación Judicial condujeron a tres estudiantes de décimo grado por su presunta vinculación con el ataque ocurrido contra el menor.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades educativas insistieron en que este tipo de situaciones no representan a la mayoría de los jóvenes colonenses y reiteraron el compromiso de trabajar junto a las familias para fortalecer la convivencia pacífica en los centros escolares.