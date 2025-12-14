Panamá Nacionales -  14 de diciembre de 2025 - 11:39

Panamá condena ataque terrorista contra la comunidad judía en Australia

El Gobierno de Panamá condenó el ataque terrorista ocurrido en Australia, que dejó fallecidos, y expresó solidaridad con Australia y la comunidad judía.

Foto/AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó los lamentables hechos ocurridos en Bondi Beach, Australia, que dejaron un saldo de 11 personas fallecidas tras un ataque dirigido contra la comunidad judía, perpetrado el primer día de Janucá y declarado como un acto terrorista.

Mediante un comunicado oficial, la Cancillería panameña expresó su rechazo categórico a la violencia y manifestó su solidaridad con el pueblo australiano.

“El Gobierno de Panamá expresa su plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Australia, así como con la comunidad hebrea, frente a este acto de violencia injustificable que atenta contra la vida, la convivencia pacífica y la libertad religiosa”, señaló el documento.

Cancillería de Panamá condena a la violencia y al extremismo

El Gobierno panameño reiteró su compromiso con la paz, la tolerancia y el respeto a la libertad religiosa, y condenó cualquier forma de terrorismo, odio o extremismo que ponga en riesgo la convivencia entre los pueblos.

Asimismo, destacó la importancia de la cooperación internacional para prevenir y combatir actos de violencia que atenten contra los derechos humanos y la seguridad global.

