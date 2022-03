Panama Convention Center entre las mejores infraestructuras para convenciones y congresos en la región

Explicó que como estas estructuras hay muy pocas en Latinoamérica, Centro y Suramérica, y el mismo está generando mucha expectativa a nivel internacional por la capacidad de recibir un volumen más grande de personas en reuniones y exposiciones.

Resaltó que Panama Convention Center está compitiendo para convertirse en la sede de unos 25 eventos internacionales, programados hasta el 2025. Para el 2023 se adjudicó el World Robotic Olympiad, mientras que para ese mismo año se ha postulado para acoger eventos internacionales, junto con entidades de gobierno, como es el Congreso del Tabaco, con el Ministerio de Salud.

En cuánto a los eventos más cercanos, esta semana en el marco de Expocomer se realizará simultáneamente Expo logística y Expoturismo, en esta última se desarrollará un panel de la industria, organizado por la Asociación de Congresos y Convenciones (ICCA por sus siglas en inglés), en el que estará presente como panelista Andrés Escandor, director regional de ICCA Latinoamérica.

Además del 30 de junio al 3 de julio 2022, se realizará la 12a edición de Expo Inmobiliaria Acobir, el cual brindará una experiencia innovadora y apostando al impulso de la economía del país.

Por otro lado, el director general del Panama Convention Center informó que en los próximos meses de abril y mayo estará participando como panelista en la reunión de la Asociación Internacional de Centros de Convenciones The Global Association of the Exhibition Industry (UFI, por sus siglas en inglés), en Argentina y en la de la Asociación Intencional de Ferias de América( AFIDA), en Bogotá, en la que estarán presentes los principales organizadores de eventos del mundo y donde tendrá la oportunidad de mostrar todas las bondades del edificio.

Asimismo presentará los atractivos atractivos del Panama Convention Center en el Connect Spring Market Place, en Puerto Rico, al que asistirán los principales organizadores de congresos y convenciones; en el Maritz Global Events Next & Conference, en Tampa, Florida y en Imex Americas, en Las Vegas, Estados Unidos.

“Hay que aprovechar ahora que somos tendencia, que somos la moda. En UFI y AFIDA, Panamá es la atracción por ser un nuevo centro de convenciones más grande y más moderno”, destacó el gerente del Panama Convention Center.