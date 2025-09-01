Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 08:13

Panamá decomisa bienes por más de $3.3 millones en caso de blanqueo de capitales

Autoridades panameñas confiscaron bienes como propiedades y dinero en efectivo valorados en más de $3.3 millones tras una condena por blanqueo de capitales.

Noemí Ruíz
Las autoridades judiciales ordenaron el decomiso de bienes a favor del Estado por un valor superior a 3.3 millones de dólares, tras una sentencia condenatoria por el delito de blanqueo de capitales.

Entre los bienes incautados se encuentran:

  • Una casa de playa en Chame.
  • Una residencia en Costa del Este.
  • Varios apartamentos en diferentes PH de la ciudad de Panamá.
  • Más de 119 mil dólares en efectivo.
  • Una cuenta bancaria con 543,468 dólares.

El fallo reafirma la política de persecución al delito financiero en el país y la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas.

