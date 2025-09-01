Panamá decomisa bienes por más de $3.3 millones en caso de blanqueo de capitales

Autoridades decomisan bienes por más de $3.3 millones TReporta

Por Noemí Ruíz Las autoridades judiciales ordenaron el decomiso de bienes a favor del Estado por un valor superior a 3.3 millones de dólares, tras una sentencia condenatoria por el delito de blanqueo de capitales.

