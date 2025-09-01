Panamá decomisa bienes por más de $3.3 millones en caso de blanqueo de capitales

Las autoridades judiciales ordenaron el decomiso de bienes a favor del Estado por un valor superior a 3.3 millones de dólares, tras una sentencia condenatoria por el delito de blanqueo de capitales.
Autoridades decomisan bienes por más de $3.3 millones
Entre los bienes incautados se encuentran:
- Una casa de playa en Chame.
- Una residencia en Costa del Este.
- Varios apartamentos en diferentes PH de la ciudad de Panamá.
- Más de 119 mil dólares en efectivo.
- Una cuenta bancaria con 543,468 dólares.
El fallo reafirma la política de persecución al delito financiero en el país y la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas.