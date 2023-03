Panamá podría tener un Instituto Nacional de Varón

Ingrid Persky, miembro y vocera de la fundación, explica que la organización esta promoviendo la creación de una ley orgánica por la cual se forme el Instituto Nacional del Varón, resaltando que será "igual como hay INAMU, esto ha sido un poco difícil, no porque no se puede hacer, sino porque al mismo varón que ocupa los puestos de relevancia no le interesa”.