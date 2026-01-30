Panama Ports Company: APM Terminals confirma interés en operar temporalmente los puertos

La empresa APM Terminals, filial del gigante naviero AP Moller-Maersk, confirmó que está dispuesta a asumir de manera temporal la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, una vez se cumplan los procedimientos legales correspondientes, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC).
Contenido relacionado: Panama Ports Company: Trabajadores portuarios expresan preocupación tras fallo sobre contrato
En un comunicado, APM Terminals dejó claro que cualquier ingreso para operar las terminales deberá cumplir estrictamente con las formalidades y el procedimiento establecidos en la ley, y que esta acción solo podrá concretarse una vez la decisión de la Corte sea ejecutoriada, un plazo que, según la empresa, no depende de ellos.
APM Terminals dispuesta a asumir operación temporal tras fallo contra Panama Ports Company
La empresa también precisó que no forma parte de los procesos legales en curso, ni tiene injerencia en las decisiones relacionadas con la estructura o administración futura, ya sea a corto o largo plazo, de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Asimismo, subrayó que cualquier acción que adopte estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público, en un momento clave para el sistema logístico y portuario del país.
El pronunciamiento se produce en medio de un escenario de alta atención nacional e internacional, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, lo que obliga al Gobierno a definir un mecanismo transitorio que garantice la continuidad operativa de dos de los puertos más estratégicos del país.