Panama Ports Company: APM Terminals confirma interés en operar temporalmente los puertos

La empresa APM Terminals, filial del gigante naviero AP Moller-Maersk, confirmó que está dispuesta a asumir de manera temporal la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, una vez se cumplan los procedimientos legales correspondientes, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) .

La confirmación se da luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, informara públicamente que el Gobierno había adelantado conversaciones y gestiones con empresas con experiencia en operaciones portuarias, ante el escenario jurídico generado por el fallo de la CSJ.

En un comunicado, APM Terminals dejó claro que cualquier ingreso para operar las terminales deberá cumplir estrictamente con las formalidades y el procedimiento establecidos en la ley, y que esta acción solo podrá concretarse una vez la decisión de la Corte sea ejecutoriada, un plazo que, según la empresa, no depende de ellos.

"APM Terminals manifiesta que el ingreso para operar las terminales se hará cumpliendo todas las formalidades y el procedimiento establecido en la ley", indicó la compañía.

La empresa APM Terminals, filial de AP Moller-Maersk, confirmó que está dispuesta a asumir temporalmente la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que se habían adelantado conversaciones y gestiones con empresas con experiencia en operaciones portuarias. — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2026

La empresa también precisó que no forma parte de los procesos legales en curso, ni tiene injerencia en las decisiones relacionadas con la estructura o administración futura, ya sea a corto o largo plazo, de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Asimismo, subrayó que cualquier acción que adopte estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público, en un momento clave para el sistema logístico y portuario del país.

El pronunciamiento se produce en medio de un escenario de alta atención nacional e internacional, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, lo que obliga al Gobierno a definir un mecanismo transitorio que garantice la continuidad operativa de dos de los puertos más estratégicos del país.