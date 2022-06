Paro de transportistas de carga agrícola cumple cinco días, esperan hoy lograr acuerdos con el Gobierno

Sigue el paro de transportistas de carga agrícola en Tierras Altas

Herán Cortés, dirigente de los transportistas de carga de Tierras Altas, dijo que en la reunión de hoy se espera lograr un acuerdo con el Gobierno Nacional, para poner fin al paro de servicio de transporte de productos.

Cortés negó que el paro no tiene motivos políticos, “el transportista de carga y el agricultor de Tierras Altas no es político ni tiene nada que ver con la política, simplemente lo que nos ofrecieron no fue lo que nos habían dicho y por eso nos paramos de la mesa del diálogo”.

Los dirigentes adelantaron que esperan lograr hoy un acuerdo con el Gobierno Nacional, para poner fin al paro de servicio de transporte de productos.

A este paro se han unido buses colegiales, dirigentes del transporte selectivo y educadores, sectores de Bocas del Toro, y hoy transportistas de carga cerraron en el sector Este de la capital, generando gran tráfico vehicular.

Por otro lado, en Merca Panamá, varios puestos amanecieron cerrados, ante el desabastecimiento de algunos productos y bajas ventas.

El pasado sábado, los transportistas de carga agrícola y el ministro Augusto Valderrama lograron un acuerdo respecto al precio del combustible, se congeló el precio del galón a B/.3.95., sin embargo, están solicitando que la medida se extienda a toda la ciudadanía.

El Gobierno Nacional ha manifestado que la medida de extender el subsidio al combustible a toda la ciudadanía no es una condición para la negociación, por la situación económica del país.

El martes sostuvieron otra reunión, pero tampoco se llegó a un acuerdo respecto a las otras demandas.