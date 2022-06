Transportistas de carga agrícola y MIDA no llegan a acuerdos, acciones de protesta continúan

El sábado los transportistas lograron un acuerdo con las autoridades y se les congeló el precio del galón en B/.3.95, a este sector, pero el en el pliego de peticiones de los transportistas solicitan la congelación del precio del combustible para toda la ciudadanía y no solo para ellos.

Sin embargo, el titular del MIDA, Augusto Valderrama, indicó que el subsidio del combustible para toda la ciudadanía no es una condición para la negociación, por la situación económica del país.

https://twitter.com/TReporta/status/1541878145804017665 Transportistas de carga agrícola se sienten burlados, tras no lograr acuerdos en reunión con representantes del Gobierno. “Vamos a tomar decisiones para ver qué pasos vamos a seguir en el transcurso de hoy en la tarde o de mañana”, dijo uno de los dirigentes.#TReporta pic.twitter.com/Wp0ZMnZ0uY — Telemetro Reporta (@TReporta) June 28, 2022

Tras este encuentro y la falta de acuerdos, los transportistas dijeron sentirse burlados. "Vienen y le quieren dar una guayaba al sector agrícola y nos ponen a enfrentarnos entre nosotros y no. Nosotros pasamos esa etapa, estamos unidos, y vamos a tomar decisiones para ver qué pasos vamos a seguir entre el transcurso de hoy y mañana", precisó Manuel Levigion, dirigente de los transportistas de carga.

Por su parte, Valderrama, señaló que están abiertos al diálogo, dado que "es la única forma que como país razonablemente, inteligentemente, podemos llegar a acuerdos". "Todo lo que se escape de la paz va a afectar a todos y no va a beneficiar a nadie”, concluyó.

Agregó que se lograron acuerdos en temas relacionados a seguro social, sindicatos, y acoso por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y que ofrecieron a los productores de transporte liviano un subsidio de B/.119.17 mensual, a los de transporte mediano B/.300.85 mensual, y los de transporte pesado B/.563.00.

No obstante, los transportistas dijeron que consideran que no pueden creer en las autoridades "porque no tienen palabra".