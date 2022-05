Pascale: "Definitivamente estamos viendo es el comienzo de una quinta ola"

Explicó que por el momento no se puede indicar cuáles pueden ser las proporciones de esta nueva ola.

Director del Gorgas dice que Panamá está entrando en nueva ola de COVID-19

“Definitivamente estamos viendo el comienzo de una quinta ola, o sea, no podemos tapar el sol con la mano, este aumento, la positividad como ha ido aumentando todos estos días, semana tras semana, es evidencia de que estamos entrando en una quinta ola, no sabemos cuál es la proporción de la misma, puede ser que no sea tan alta y dentro de poco se contenga, pero realmente sí estamos viendo que hay otra ola por el aumento de casos”, detalló Pascale.

Actualmente el linaje BA.2 de la variante ómicron de la COVID-19 es la que está teniendo una mayor circulación en Panamá.

Más temprano, la jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), Lourdes Moreno, informó que se encuentran evaluando las medidas a adoptar ante el incremento de los casos positivos de la COVID-19.

Hizo el llamado a la población a cumplir con las medidas de bioseguridad, dado que el comportamiento y la velocidad de reproducción de la COVID-19 está directamente relacionado con el comportamiento de las personas.

Según el último informe epidemiológico del Minsa, este miércoles se registraron en Panamá un total de 1,838 nuevos contagios, un acumulado de 780,148 casos y una positividad de 17.9%.