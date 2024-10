PASE-U: Estudiantes que no recibirán el segundo pago

Uso indebido del beneficio : No hacen uso adecuado del apoyo económico otorgado por el programa.

Falta de seguimiento : El acudiente o tutor legal del estudiante no asiste a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros, según el calendario del centro educativo.

Cambio de centro educativo : Se trasladan a un centro educativo particular que no cumple con los requisitos establecidos en la ley.

Renuncia al beneficio : El acudiente o tutor legal del estudiante renuncia expresamente al beneficio mediante comunicación escrita al Ministerio de Educación. En este caso, el Gabinete Psicopedagógico o la Dirección del centro educativo realizará una investigación para asegurar que esta decisión no afecta el interés del estudiante.

Falta en el taller de padres: El padre o tutor que no asista al taller de Escuela para Padres y no posea el cintillo entregado por el MEDUCA no podrá recibir el pago.