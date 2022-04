Personal del Hospital Santo Tomás se alista para marchar hacia la Asamblea el 25 de abril

Juan Carmelo Wong.mp4

"No ha habido muchos cambios. El Presidente vetó parcialmente el proyecto de Ley 550, vetó tres artículos el 1, el 9 y el 10, eso fue el 1 de abril, auspiciado por el Ministerio de Salud se dio una reunión con los señores diputados y los miembros de los patronatos y los directores médicos el día 7 de abril donde se les indicó a los patronatos que debían hacer algunas sugerencias para las objeciones que había hecho el señor presidente y así se hizo el día 12 de abril, los patronatos enviaron una serie de sugerencias, tanto para el artículo 1, 9 y 10 y fueron acogidas por la Asamblea, sin embargo el mismo 13, citan a una reunión, a mí me extraña porque del 12 al 13 hay un día, no creo que ellos hayan leído las sugerencias de los patronatos y se cita una reunión para el 19 de abril, donde prácticamente lo que habían aportado los patronatos no se toma en cuenta y ya ellos tenían, digamos una serie de objeciones y eso es lo que ellos pasan para segundo debate", destacó el doctor Wong.