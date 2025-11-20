Panamá Nacionales -  20 de noviembre de 2025 - 12:02

Plataforma biométrica del Tribunal Electoral estará fuera de servicio este viernes

El Tribunal Electoral anunció mantenimiento de su plataforma biométrica el 21 de noviembre entre 3:30 p.m. y 4:30 p.m. Servicios externos estarán suspendidos.

El Tribunal Electoral (TE) informó a los usuarios que el próximo viernes 21 de noviembre, en horario de 3:30 p.m. a 4:30 p.m., se realizará un mantenimiento programado en su plataforma tecnológica.

Durante este periodo, los servicios externos conectados a la plataforma biométrica no estarán disponibles, por lo que la institución recomienda a la ciudadanía y a las entidades que utilizan estos sistemas tomar las previsiones necesarias.

El TE indicó que, en caso de presentarse alguna incidencia tras la ventana de mantenimiento, esta deberá ser reportada al correo: [email protected]

La entidad reitera su compromiso de mantener sus sistemas actualizados para garantizar un servicio seguro, estable y eficiente.

