Plataforma biométrica del Tribunal Electoral estará fuera de servicio este viernes

El Tribunal Electoral (TE) informó a los usuarios que el próximo viernes 21 de noviembre, en horario de 3:30 p.m. a 4:30 p.m., se realizará un mantenimiento programado en su plataforma tecnológica.

Contenido relacionado: Magistrado del TE reacciona a fallo de la Corte Suprema sobre las Reformas Electorales

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tribunal Electoral realizará mantenimiento a su plataforma biométrica

Durante este periodo, los servicios externos conectados a la plataforma biométrica no estarán disponibles, por lo que la institución recomienda a la ciudadanía y a las entidades que utilizan estos sistemas tomar las previsiones necesarias.

El TE indicó que, en caso de presentarse alguna incidencia tras la ventana de mantenimiento, esta deberá ser reportada al correo: [email protected]

La entidad reitera su compromiso de mantener sus sistemas actualizados para garantizar un servicio seguro, estable y eficiente.