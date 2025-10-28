Colón Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 13:30

Policía Nacional desmantela dos pandillas en Colón: 21 aprehendidos

La Policía Nacional capturó a 21 personas, incluidos cinco menores, durante operativos en Colón para desarticular dos pandillas vinculadas a homicidios y drogas

Policía Nacional desmantela dos pandillas en Colón

Policía Nacional desmantela dos pandillas en Colón

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 21 personas, entre ellas cinco adolescentes, fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante los operativos “Límite” y “Odisea” desarrollados en la provincia de Colón, con el objetivo de desmantelar dos grupos criminales dedicados al pandillerismo.

Policía Nacional desmantela dos grupos criminales en Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983215838619472312&partner=&hide_thread=false

Las autoridades realizaron más de 45 allanamientos en los sectores de La Feria, Pueblo Nuevo, Las Multis y La Medalla Milagrosa, ubicados en el corregimiento de Cristóbal Este.

De acuerdo con las investigaciones, a estas organizaciones se les vincula con delitos de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales, tráfico de drogas, privación de libertad y posesión ilícita de armas de fuego.

En esta nota:
Seguir leyendo

Más de 300 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional en las últimas horas

Policía realizó actividades recreativas en Tocumen para fortalecer la comunicación con la comunidad

Policía Nacional aprehende a cinco ciudadanos ecuatorianos vinculados a red criminal transnacional

Recomendadas

Más Noticias