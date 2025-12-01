Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 09:16

Policía Nacional desmiente supuesto enfrentamiento en el pabellón 4 de La Joya

La Policía Nacional aclaró que no ocurrió ningún enfrentamiento en La Joya y pidió evitar difundir información falsa sobre incidentes en penales.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional aclaró este lunes que no se ha registrado ningún enfrentamiento entre privados de libertad en el pabellón 4 del Centro Penitenciario La Joya, luego de que circularan versiones en redes sociales sobre un presunto incidente violento dentro del penal.

La institución indicó que, tras verificar la información con las autoridades penitenciarias, se confirmó que la situación dentro del pabellón se mantiene en total normalidad y que no hubo riñas, heridos ni alteraciones al orden interno.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía a evitar difundir información falsa o no verificada, especialmente en temas de seguridad y centros penitenciarios, ya que esto puede generar alarma innecesaria.

Asimismo, aseguraron que los operativos y controles dentro del complejo penitenciario continúan desarrollándose con normalidad.

