Policía Nacional desmiente supuesto enfrentamiento en el pabellón 4 de La Joya

La Policía Nacional aclaró este lunes que no se ha registrado ningún enfrentamiento entre privados de libertad en el pabellón 4 del Centro Penitenciario La Joya, luego de que circularan versiones en redes sociales sobre un presunto incidente violento dentro del penal.
La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía a evitar difundir información falsa o no verificada, especialmente en temas de seguridad y centros penitenciarios, ya que esto puede generar alarma innecesaria.
Asimismo, aseguraron que los operativos y controles dentro del complejo penitenciario continúan desarrollándose con normalidad.