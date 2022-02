Pregunta sobre esterilizaciones sin consentimiento provoca diferencias entre diputadas Harding y Chandler

Diferencias entre diputadas por pregunta sobre esterilizaciones sin consentimiento

Inmediatamente, la diputada Harding reaccionó enfatizando que las preguntas que se le hicieran a Berrío tenían que ceñirse exclusivamente al tema sobre leishmaniasis por el cual se realizaba la comparecencia y le indicó a la viceministra de salud que no respondiera a la pregunta y procedió a decretar el cierre de la sesión.

“Señora diputada la situación fue específicamente por 7 preguntas del cuestionario, y lo pueden ampliar en sus preguntas pero basadas específicamente en el tema de leishmaniasis. Comparto la situación de las mujeres en la comarca… pero tenemos que ser respetuosos y la situación y para lo que están preparados los funcionarios es para hablar específicamente de leishmaniasis... no voy a entrar a debatir, ministra no conteste, otra pregunta si no voy a cerrar el tema, no voy a entrar en discusión”, enfatizó Harding.

Tras cerrada la sesión, Harding manifestó que el tema abordado por la diputada suplente es muy importante, sin embargo, el reglamento interno de la Asamblea indica que hay que ceñirse al tema por el cual se cita al funcionario.

Por su parte, Chandler considera como irresponsable la forma abrupta en la que Harding cerró el debate en la Comisión de Mujer.

“La Asamblea debería ser una casa para debates, para discusiones, y aprovechando que tenemos una autoridad como una viceministra se debería dar una discusión, se deberían contestar respuestas, yo estoy perpleja, esto no había pasado, me parece que no son las maneras, no comprendo ni siquiera qué es lo que acaba de pasar… a mí me gustaría observar mayor madurez por parte de algunos colegas y que se ejercitara la inteligencia emocional”, manifestó Chandler.