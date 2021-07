Presidencia explica gastos en partida discrecional para compra de café Geisha y madera de guayacán

La Presidencia explicó que se trata de una condición de pagos únicos y no recurrentes.

Explica que se eligió el café Geisha por ser un “producto insignia, por su calidad de nivel mundial, y para estimular la producción agrícola nacional” en sus diversos rubros.

Respecto a la compra de madera, la Presidencia indicó que la entrega de estos presentes se hace en una artesanía fabricada con madera autóctona, apropiada para una libra de café por obsequio.

Según el desglose que consta en la partida discrecional de la Presidencia de Panamá, el 1 de junio de 2021 se emitió el cheque No. 733 a nombre de Highland Coffee Inc., en concepto de compra de 200 unidades de Café Elida Geisha Natural de 120 gramos para uso del Despacho Superior por B/.4,600.00; (B/.23.00 p/u); y el cheque No. 734 a nombre de Alma Studio, S.A., en concepto de compra de 100 cajas de guayacán para el Despacho Superior por B/.4,140.00. (B/.41,40 p/u).

El costo total por ambos obsequios es de B/.64.40, destaca la Presidencia.

En declaraciones anteriores, Cortizo precisó que esta entrega a otros jefes de Estado y empresarios, es en representación de los panameños, que a la vez sirve como publicidad para la marca nacional.

