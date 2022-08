Presidenta de Cciap indica que en Mesa de Diálogo se están atacando los problemas inmediatos y no de fondo

Galindo reitera necesidad de participación de otros sectores en la Mesa Única de Diálogo

“A esta situación social se le suma una situación política donde empiezan a intervenir diferentes actores a tratar de encontrar soluciones a la situación, sin embargo, lo que vemos es que no estamos buscando soluciones de fondo, estamos atacando los problemas inmediatos, al atacar los problemas inmediatos es como decir vamos a ponerle una curita a la situación que estamos viviendo, necesitamos ver más allá, cuáles son esos problemas de fondo que tenemos en educación, en salud, en seguridad social”, indicó Galindo.

Explicó que las decisiones que se están tomando influenciadas por el factor social y político dentro de la Mesa, inciden y afectan en el factor económico, incluso se podría llegar al punto en que los acuerdos pactados no puedan ser cubiertos por el sector empleador y la empresa privada.

Reiteró que dentro de la Mesa Única de Diálogo debe haber la participación de todos los sectores para buscar en conjunto soluciones a los diferentes problemas.

“Vemos que el diálogo se da de manera un poco sesgada donde tenemos a un grupo haciendo exigencias y al otro grupo dando a cumplir estas exigencias, pero no son ellos los que van a cumplir las exigencias… en cualquier comento que nos llamen a participar debemos participar, hemos visto cómo se ha venido desarrollando el diálogo con una voz de un solo lado, que habla del sector privado, sin embargo, no se le da oportunidad del sector privado de dar su versión, entonces cuando se llega a acuerdos quien tiene que cumplir esos acuerdos es la empresa privada, y para mí hay una gran preocupación si en el momento que nos digan tengan empresa privada, aquí está con lo que ustedes tienen que cumplir, la empresa privada diga yo no puedo cumplir con esto, y no por no querer hacerlo sino por no tener la capacidad de hacerlo”, puntualizó.