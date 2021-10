Presidente Cortizo considera positivas las reformas electorales enviadas por la Asamblea y que sancionó

"Desde el punto de mi conciencia considero que el avance y el trabajo de lo que se ha hecho hasta la fecha es más positivo que si yo hubiera vetado u objetado toda la Ley que me enviaron de la Asamblea Nacional", aseguró el presidente Cortizo.

Cortizo indicó que es importante que el nivel de tolerancia siempre se mantenga en el país, y acotó que si hubiese objetado toda la Ley que se le entregó a la Presidencia, para las próximas elecciones se mantendría la ley electoral de 2017.

"Sin embargo tenemos que reconocer el esfuerzo de los magistrados, de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y de la gran mayoría de los diputados en las modificaciones que acabo sancionar en la mañana, la mayoría de esas modificaciones mejoran el Código Electoral. Sí, en el comunicado del Tribunal Electoral mencionaron cuatro (objeciones), pero de esas cuatro, por ejemplo habría que hablar de vetar el artículo que no está en la ley, el 403 de la Ley Electoral del 2017, no le podía objetar porque no está allí, ese artículo que vino del Tribunal Electoral fue eliminado en el primer debate, pero lo que nosotros tenemos, lo que existe ya producto d ela Ley del 2017, los mismos magistrados y está escrito, consideraron en el 2017 que ese artículo de las curules de los circuitos plurinominales era un buen avance, si era buen avance en 2017 en ese momento era el momento de decir estamos en contra o es violatorio a la Constitución", señaló el mandatario panameño.