Presidente del CD interpondrá demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de reformas electorales

"Algunos diputados trataron de incluir reformas que representaban un retroceso al Código Electoral", Rómulo Roux TReporta

"Lamentablemente, en base a un acuerdo, que evidentemente hubo entre el Ejecutivo y la Asamblea, vemos un proyecto que no tocó los temas más importantes y me quiero referir específicamente a como se reparten las curules en los sistemas plurinominales y la trampa que se hace cuando se adjudica el residuo electoral contando los votos más de una vez. Tenemos personas sentadas en la Asamblea que sacaron 2 mil votos y en el mismo circuito personas de 8 mil y 9 mil votos no pudieron sentarse en ese puesto en la Asamblea que eran los que los votantes querían que se sentaran en la Asamblea. Yo por eso voy a presentar esta semana una demanda de inconstitucionalidad para ver si podemos corregir esa distorsión", indicó Roux.