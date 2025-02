Presidente Mulino aclara acuerdo con EE.UU. sobre migrantes deportados

"Aquí no hay nada escondido", enfatizó Mulino, explicando que el acuerdo con EE.UU. contemplaba únicamente la llegada de 299 personas en tres vuelos, cifra que ya se ha cumplido. "Hasta allí, no hay más vuelos aprobados ni nada que se parezca", reiteró. "Aquí no hay nada escondido", enfatizó Mulino, explicando que el acuerdo con EE.UU. contemplaba únicamente la llegada de 299 personas en tres vuelos, cifra que ya se ha cumplido. "Hasta allí, no hay más vuelos aprobados ni nada que se parezca", reiteró.

El mandatario también rechazó afirmaciones de que este acuerdo violara leyes o tratados internacionales. "La cooperación internacional entre países es materia de reciprocidad. Me sorprende que ahora levanten la voz por 299 personas, cuando hace un año había decenas de miles en el Darién y nadie decía nada", sostuvo.

Situación actual de los migrantes según el Presidente Mulino

Total de personas identificadas:

157 mujeres

142 hombres

12 grupos familiares

24 niñas y niños

Distribución actual:

97 migrantes han sido trasladados a Darién.

Ocho más serán enviados a Darién próximamente.

Cinco casos especiales en evaluación.

175 personas permanecen en el hotel esperando retorno voluntario.

13 migrantes han retornado voluntariamente a sus países.

Se han adquirido boletos para cuatro personas más.

Además, Mulino confirmó que una ciudadana china que había escapado fue localizada en Costa Rica y ya se encuentra de vuelta en Panamá.