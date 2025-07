Presidente Mulino defiende postura sobre huelga docente en Mercosur y lamenta salida de Chiquita Panamá

Mulino defendió la firme posición adoptada por su administración durante la huelga de educadores, señalando que fue contenida gracias a una política clara:

"La huelga de educadores se desvaneció por una decisión firme de mi gobierno: el que va a huelga, no cobra, y así lo he mantenido".

Sobre la situación en Bocas del Toro, el mandatario lamentó la pérdida de 7 mil empleos en un mes, tras la salida de Chiquita Panamá, empresa que operaba en esta provincia bananera por excelencia: “Estamos haciendo esfuerzos nuevamente para que regresen”, afirmó.

Presidente Mulino expone en Mercosur el proyecto hídrico de Río Indio

En su discurso en la Cumbre del Mercosur en Argentina, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció a la comunidad internacional su solidaridad en la defensa por la soberanía sobre el Canal de Panamá, y pidió su apoyo para que el proyecto de Río Indio, liderado por la Autoridad del Canal de Panamá.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el proyecto hídrico de Río Indio, propuesto como solución estructural para mitigar los efectos de los fenómenos climáticos que han reducido el nivel de agua en el Canal de Panamá. Mulino subrayó la importancia del reservorio para garantizar la operación continua del Canal, vital para el comercio mundial.

El presidente panameño solicitó el respaldo de los países usuarios del Canal, como Chile y Ecuador, así como de la comunidad internacional, para hacer realidad esta iniciativa liderada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Finalmente, reiteró el compromiso regional de Panamá al ofrecer la Secretaría Pro Témpore de la Asociación de Estados del Caribe, con un llamado a fortalecer los vínculos: “Volteemos a ver el Caribe entre todos. Panamá siempre estará presente: amigo, solidario y democrático junto a todos ustedes”.