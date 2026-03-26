Proyecto para cambiar nombre de Kuna Yala a Guna Yala es devuelto al Ejecutivo

El pleno de la Asamblea Nacional rechazó de forma unánime el informe de inconveniencia presentado por el Ejecutivo y aprobó en tercer debate, en su versión original, el Proyecto de Ley 112 que modifica la denominación de la comarca Kuna Yala a Guna Yala.
Con esta decisión, la iniciativa fue remitida nuevamente al Órgano Ejecutivo de Panamá, luego de que la Comisión de Asuntos Indígenas recomendara no acoger la objeción presidencial.
La propuesta busca que el nombre GunaYala sea utilizado en todas las disposiciones legales, documentos oficiales y privados.
Asamblea rechaza objeción del Ejecutivo y aprueba uso de “Guna Yala”
El Ejecutivo objetó específicamente el artículo 2 del proyecto, al considerar que:
- Impone un cambio inmediato del nombre
- No contempla un periodo de transición
- Genera impacto administrativo y económico
Según el informe, la implementación obligaría a actualizar:
- Sistemas informáticos
- Documentos legales
- Plataformas digitales
- Papelería institucional
Sin que se hayan definido costos ni tiempos de adaptación.
Asamblea defiende identidad indígena
Durante el debate, los diputados rechazaron este criterio, señalando que la iniciativa no responde a un tema administrativo, sino al reconocimiento de la identidad cultural.
El proyecto surge tras consultas con:
- Autoridades tradicionales
- Lingüistas del pueblo guna
- Especialistas en materia indígena
Además, se sustentó en el artículo 90 de la Constitución y en instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Derecho a nombrar su territorio
Los legisladores destacaron que los pueblos indígenas tienen derecho a:
- Definir su identidad
- Preservar su cultura
- Nombrar sus territorios
Por lo que consideran que el cambio a GunaYala responde a una reivindicación histórica.