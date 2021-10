Proyecto de fallo del magistrado Cedalise se discutirá en el Pleno de la CSJ cuando haga oficial su ponencia

Sin embargo, el magistrado aclaró que en todo caso esta semana no habría reunión porque se está llevando a cabo la Cumbre Judicial Iberoameriana. Cabe destacar que Panamá es sede de este evento y Fábrega señaló que es un compromiso de la Corte; ya que, todos los magistrados participan en comisiones y discusiones.

Días atrás el magistrado Cecilio Cedalise presentó una nota al magistrado Fábrega solicitando que se aplicaran acciones penales por la filtración de un proyecto de fallo que había preparado, el mismo ya había sido expuesto en redes sociales.

Por su parte el magistrado Fábrega asegura que todavía no tiene respuesta. "Yo todavía no he planteado, esta nota me llegó ayer y yo no me he planteado cuál va a ser la respuesta", dijo Fábrega.