Proyecto de ley busca obligar a comercios a reemplazar artículos defectuosos en cinco días

El diputado de la provincia de Colón, Jairo Salazar, sustentó el proyecto de ley 427 , que busca modificar la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las garantías y brindar herramientas legales a los clientes ante desperfectos en artículos de reciente adquisición.

Salazar explicó que la propuesta establece que los comercios deberán hacerse responsables de la reposición del producto por uno completamente nuevo en un periodo máximo de cinco días. Actualmente, el proceso obliga al consumidor a acudir a centros de servicio o fábricas de la marca, lo que genera largas esperas y conlleva, en muchos casos, a recibir un artículo reparado en lugar de una sustitución.

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta legislativa se refiere a las garantías automotrices. Actualmente, cuando un vehículo presenta fallas de fábrica, el consumidor debe esperar hasta 60 días para recibir un auto de reemplazo mientras el suyo es reparado; con la modificación de la Ley 427, este periodo de espera se reducirá a un máximo de 45 días.

Previo a su discusión en el pleno, el proyecto fue analizado en mesas de trabajo por la Comisión de Comercio, con la participación de gremios empresariales, distribuidoras de autos, la ACODECO y representantes de la sociedad civil.