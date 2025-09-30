Chiriquí Nacionales -

Proyecto de vigilancia provoca diferencias entre autoridades de Dolega

La presentación de un proyecto de cámaras de vigilancia genera diferencias entre los representantes y el alcalde de Dolega, en la provincia de Chiriquí. Los representantes señalan que los recursos deberían ser destinados a proyectos en materia de agua, carreteras, y otros, mientras que el alcalde indica que están impulsando la iniciativa de vigilancia ante los índices de delincuencia en el distrito.