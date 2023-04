Raúl Pineda: "Crispiano es mi amigo, pero necesitamos a un líder joven"

Acerca de los comentarios en la palestra pública que, a su juicio se trata de un "pase de factura", Pineda menciona que, “No hay ningún pase de factura, yo respetó muchísimo a Adames y a todos los otros candidatos, eso no es cierto, no hay ninguna válvula, Gaby dijo que los necesita a todos, cómo le va a cerrar qué válvula a quienes vamos a necesitar”.

Inicia campaña de José Gabriel Carrizo

image.png

En la tarde del pasado martes 11 de abril, realizaron el inicio de campaña interna del PRD por el vicepresidente Gabriel Carrizo, quien se postuló como precandidato presidencial; siendo vocero de su campaña, el diputado Pineda menciona que “ayer se hizo una meta grande, ese salón tiene capacidad con mesas para 2 mil 500 personas y allí había cerca de 10 mil personas dentro y fuera del Vasco Nuñez de Balboa, se quedó gente fuera”.

“Gaby habló ayer de muchas cosas importantes, habló de estar orgulloso de ser PRD, de pertenecer a la familia PRD, pero lo más importante que dijo es que el PRD unido es invencible”, vocero de campaña de José Gabriel Carrizo.

Con relación a la postulación del expresidente Martín Torrijos, el diputado de San Miguelito mencionó en TReporta Matutino que “yo no tendría que decir muchas cosas del expresidente Martín -Torrijos-, hubiese sido bonito si se hubiese medido dentro, que hubiese estado con nosotros en la pandemia”.

"Tenemos 730 mil miembros en el partido, que alguien se vaya del partido eso es normal, que alguien no haya decidido validar su liderazgo dentro del partido es una decisión propia y nosotros no podemos controlar eso", señaló el diputado.

“Nosotros estamos enfocados en estos 60 días de campaña en llevar la mejor campaña", menciona el vocero Pineda, resaltando que "Gaby es un dirigente valiente que se pone metas altísimas, ha llamado a los 730 miembros del partido a acabar con ese mito de que no se puede repetir”.