Realizan nueva audiencia por solicitud de prescripción del caso pinchazos

Esto, luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones acogió un recurso de anulación presentado por el Ministerio Público (MP) contra el fallo que declaró no culpable al expresidente Martinerlli por el caso pinchazos.

Para los querellantes, quienes también comparecieron a la audiencia en la Corte Suprema de Justicia, el tema de afectación de derechos"no es más que una táctica dilatoria".

"Especulando un poco, hemos tenido información de que pudieran irse por el tema de salud o insistir nuevamente en la prescripción. Nosotros nos encontramos en perfecta capacidad de rebatir cualquier argumento que se presente", precisa el querellante Carlos Herrera Delgado.

Mientras que la ingeniera y querellante, Balbina Herrera, dijo a los abogados de Ricardo Martinell "que por favor ya respeten el tiempo de cada uno de nosotros”.

https://twitter.com/felixchaveztv/status/1405906283534954497 Querellantes del caso pinchazos telefónicos comparecen a la audiencia de afectación de derechos en la Corte Suprema de Justicia, solicitada por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. @ecotvpanama pic.twitter.com/fDFMY4y7mr — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) June 18, 2021

De acuerdo con las explicaciones de Alma Cortés, abogada de Martinelli, presentarán dos solicitudes al juez de Garantías que encabece la audiencia de control solicitada por la defensa.

"Lastimosamente cuando solicitamos la anterior, la jueza de Garantías no entró a desarrollar el fondo del tema y al momento de la decisión no fue motivada... volvemos al mismo estado. No hay un pronunciamiento en cuanto al plazo de prescripción que nosotros hemos invocado, ya prescribió las acciones penales en contra de Ricardo Martinelli, por eso pedimos al juez que sea más juicioso. Pediremos a que se revise establecer un término de prescripción, tomando en cuenta que no hubo imputación", indicó Cortés tras asegurar que agotarán todos los recursos para beneficio de su cliente.

Con la colaboración de Félix Chávez, periodista de EcoNews.

https://twitter.com/felixchaveztv/status/1405909992771817476 #LoÚltimo Defensa del expresidente Ricardo Martinelli solicitará este viernes, en audiencia de afectación de derechos, prescripción del caso pinchazos telefónicos. @ecotvpanama pic.twitter.com/3PBjnpeLyW — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) June 18, 2021