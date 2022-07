Recolección de Basura: ¿Qué sectores no ha llegado el servicio?

Ciudadanos afectados mencionan que las manifestaciones y cierres de calle no guarda relación con la poca frecuencia que los camiones de basura pasan por sectores como Las Mañanitas, pues consideran que no hay una buena planificación y tal vez el personal no cuenta con las herramientas necesarias.

Recolección de basura en el corregimiento de Bella Vista

Ante esto, la AAUD, informa que su zona de transferencia ubicada en Paso Blanco del corregimiento de Pacora, se mantiene cerrada temporalmente, por el cierre que mantienen sobre el puente del río Pacora.

Lo cual afecta sus operaciones y las rutas de recolección, debido a que estas instalaciones son el centro de acopio de los desechos que se recogen en el área de Panamá Este, para luego ser llevada en furgones al relleno sanitario de Cerro Patacón.

Según los residentes de dicha área, antes de las manifestaciones el servicio de la recolección de basura no era regular, pues mencionan que existen barriadas donde la recolección de basura no llega durante tres a cuatro días y no es apropiado para aquellos que pagan las cuotas de aseo.

La AAUD, hace un llamado a la ciudadanía en general para que realicen correcta disposición de los desechos y eviten arrojar la basura sobre puentes, quebradas, ríos, cunetas, terrenos baldíos, estas acciones acarrearían afectaciones en las comunidades e incluso inundaciones.