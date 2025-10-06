Panamá Nacionales -

Recorte presupuestario a la Universidad de Panamá podría impactar a 10 mil estudiantes

Cerca de 10 mil estudiantes podrían verse impactados por el recorte presupuestario a la Universidad de Panamá, advirtió el rector Eduardo Flores. La entidad solicitó B/.412 millones para 2026, sin embargo, fue reducido a B/.317 millones por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es decir una disminución de B/.77 millones respecto al año anterior, lo cual afecta directamente a la calidad educativa.