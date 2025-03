Reforma a la CSS: ¿Con cuánto dinero se jubilarán los panameños tras la ley 163?

Reforma a la CSS: ¿Se aumentará la edad de jubilación?

Mon explicó que el aumento de la edad de jubilación no se incluyó en la nueva ley, pero el compromiso de revisarlo sigue vigente. “En el proyecto original del Ejecutivo, se establecía un período de gracia de siete años sin aumentos y, posteriormente, se planteaban dos propuestas: un incremento de tres años o un aumento escalonado. Esto no quedó en la Ley, pero sí el compromiso de evaluar técnicamente el problema”, afirmó.

El director de la CSS aseguró que la reforma no afectará a más de 600 mil panameños que se jubilarán bajo el sistema de beneficio definido. “Para quienes pertenecen a este sistema y aún no se han jubilado, se mantendrán las reglas de la Ley 51. En el sistema mixto, durante los próximos seis años no habrá cambios y, para los maestros, su programa de pensionamiento y el PRAA seguirán igual. La única modificación es que los nuevos trabajadores ingresarán al sistema de capitalización solidaria”, explicó.

Reforma a la CSS: ¿Cuál será el monto de jubilación?

Mon desmintió las afirmaciones de que la tasa de reemplazo se reducirá al 30%. “Las tasas de reemplazo del sistema actual, según la nueva ley, garantizan más del 60%. Algunos críticos hacen cálculos erróneos, asumiendo que todos comienzan a trabajar a los 45 años y se jubilan a los 65, sin completar las 240 cuotas requeridas. La realidad es que la mayoría inicia su vida laboral entre los 19 y 25 años, cotiza por 40 años y, en el peor de los casos, acumula 20 años de aportes que siguen generando intereses”, sostuvo.