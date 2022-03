Ricardo Martinelli mantiene fuero penal electoral, TE revoca decisión de levantamiento

Dicho levantamiento del fuero penal al exmandatario había sido dictado por la Juez Segunda Administrativa Electoral, el pasado 23 de febrero, por los casos New Business y Odebrecht.

TE revoca decisión de levantamiento del fuero penal electoral a Ricardo Martinelli

“Los Magistrados del Tribunal Electoral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCAN en todas sus partes, la Resolución 2-2022 de 23 de febrero de 2022, dictada por la Juez Segunda Administrativa Electoral”, dicta el documento publicado este miércoles.

Sin embargo, el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, presentó su salvamento de voto, señalando que las causas penales que se adelantan contra Martinelli tienen su origen en denuncias presentadas en los años 2015 (caso Odebrecht), y 2017 (caso New Business), es decir que iniciaron con años de antelación al proceso electoral interno convocado por el partido Realizando Metas, y cuando el partido ni siquiera existia; proceso que origina el fuero penal en este caso. Además, Martinelii goza de fuero penal electoral por su condición de presidente del citado colectivo político, y no por ser candidato, por lo que no está compitiendo con ningún otro partido ni candidato, y el proceso electoral interno está a cargo de un organismo independiente de la cúpula partidaria que es la Comisión Nacional de Elecciones Internas.

La decisión responde a un recurso de apelación interpuesto por la abogada Alma Cortés contra la decisión de levantamiento, mientras que la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral se sustenta en que "concluye que le asiste la razón al apelante toda vez que, la resolución recurrida carece de motivación, requisito fundamental del debido proceso, al no valorar las argumentaciones y pruebas presentadas por la defensa del aforado, por lo que procede su revocación".

Al respecto, el magistrado Valdés Escoffery considera "que la juez segunda administrativa electoral actuó dentro del marco legal aplicable, y de conformidad con la jurisprudencia reiterada de este Tribunal, dada la solicitud que debía resolver, y, por consiguiente, su resolución no ha infringido el debido proceso".

El Pleno del @tepanama decidió revocar una decisión de primera instancia que autorizaba el levantamiento del fuero electoral penal del expresidente Ricardo Martinelli, por lo que mantendrá este privilegio.

La mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral también consideraron para su decisión, la valoración y aplicación del principio de especialidad contenido en el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos y Panamá, como un derecho sustancial del que goza Martinelii, ante lo cual el magistrado Valdés Escoffery indica lo siguiente: "disiento de dicha afirmación, puesto que no se corresponde con nuestra calidad de tribunal de apelación dentro de una solicitud de levantamiento de fuero penal electoral, y escapa de nuestras competencias. Adentrarse en el análisis de fondo acerca de la aplicación de un principio excepcional, contenido en un tratado internacional, con respecto a una persona a quien pudiese favorecerlo en un proceso penal, y que goza de fuero electoral, es totalmente improcedente en esta instancia y ante este Tribunal"

Cabe mencionar que el levantamiento del fuero penal electoral al expresidente Martinelli había sido solicitado por la juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez, a cargo del caso New Business, el cual inició en 2017 cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en la compra del grupo editorial Epasa.

Por otro lado, en el caso Odebrecht, Martinelli es investigado por presuntos delitos blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales, así como supuestos sobornos a funcionarios y políticos panameños.