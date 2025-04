Ricardo Martinelli y el salvoconducto: ¿Qué autorización necesita para viajar a Nicaragua?

Ricardo Martinelli: ¿Cuánto falta para que se venza el salvoconducto?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1907458667944804354&partner=&hide_thread=false “Ninguna novedad. Hay que esperar que los países se pongan de acuerdo y nos den la orden”, dijo este miércoles el abogado Roniel Ortiz a su llegada a la Embajada de Nicaragua, donde se encuentra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli.



Por su parte, el politólogo Daniel Zovatto calificó como "compleja" la situación que enfrenta Panamá respecto a la concesión de asilo político a Martinelli. Zovatto argumentó que este tipo de asilo no debería haber sido otorgado, ya que las convenciones internacionales no lo contemplan para delitos comunes. Además, cuestionó la legitimidad del régimen nicaragüense, señalando que "no es un gobierno democrático" y que el asilo se ha utilizado de manera inapropiada, indicando que Martinelli habría utilizado la embajada nicaragüense como sede de su partido y plataforma para apoyar campañas políticas.

La situación sigue en desarrollo, mientras se espera la decisión final de Nicaragua sobre la autorización para que Martinelli viaje al país centroamericano.